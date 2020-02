Carnavalstoet in Oostduinkerke gaat niet door Gudrun Steen

23 februari 2020

10u41 0 Koksijde Het Koksijdse gemeentebestuur heeft beslist om de carnavalstoet van deze namiddag in Oostduinkerke niet te laten doorgaan. Code oranje oftewel windstoten tot 110 kilometer per uur is te gevaarlijk.

“Onze brandweerposten krijgen nu al veel oproepen binnen. De stoet laten doorgaan is dus onverantwoord”, vindt waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw (LB). “Het is jammer voor alle carnavalisten die zich met hart en ziel hebben ingezet maar de veiligheid primeert. Volgende week beslissen we of we de stoet op een andere datum kunnen organiseren.”