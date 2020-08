Burgemeester sluit bar Sycod omdat er fuiven plaatsvonden Gudrun Steen

17 augustus 2020

19u22 18 Koksijde Maandag ontving burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde verschillende klachten over een fuif die plaatsvond in de bar van watersportclub Sycod. Daarnet besloot hij de bar te sluiten.

De watersportclub zelf mag wel open blijven. “Ik ben geschokt”, reageert de burgemeester. “In juli waren er al problemen omdat de concessiehouder van de bar het sluitingsuur niet respecteerde. Eerste schepen Stéphanie Anseeuw, die me tijdens mijn verlof verving als burgemeester, is toen met de uitbater overeengekomen dat er na 1 uur geen volk meer in de zaak mocht zijn zoals de coronamaatregelen voorschrijven. De problemen leken van de baan.”

Het blijkt dat er op 14, 15 en 16 augustus gefeest werd in een te grote groep Burgemeester Marc Vanden Bussche

Tot de burgemeester dit weekend een filmpje en een schriftelijke klacht ontving. “Ik kreeg beelden binnen van een fuif in de bar waar twintig tot dertig mensen aanwezig waren. Het blijkt dat er op 14, 15 en 16 augustus gefeest werd in een te grote groep. Opnieuw werd het sluitingsuur van 1 uur niet gerespecteerd. Twee zware overtredingen waarmee we alles behalve kunnen lachen. We hebben de lokale politie Westkust verwittigd die een onderzoek zal voeren. Ondertussen hebben we met het schepencollege beslist om de bar al zeker tot 1 september te sluiten. Daarna zitten we opnieuw rond de tafel. De kans is klein dat de bar ’s avonds nog open mag. We hadden vertrouwen in de concessiehouder. Dat is nu geschonden. Ik raad de club Sycod aan snel een plan van aanpak voor te leggen.”

Het voorbije weekend sloot de gemeente ook het KYC nadat een keukenmedewerker positief had getest op COVID-19. In die watersportclub werden echter wel alle maatregelen strikt gevolgd.