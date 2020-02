Burgemeester Bad Schallerbach wordt de 25ste ereburger van Koksijde GUS

Gerhard Baumgartner is sinds 1991 burgemeester van Bad Schallerbach, de Oostenrijkse stad waarmee Koksijde net 65 jaar is verbroederd. Een goede reden, vindt de gemeente, om de man de titel van ereburger te geven.

Gerhard krijgt de titel midden mei in Koksijde. “Sinds 1955 hebben we een verbroedering met Bad Schallerbach. Dat is de oudste jumelage in Europa. Net zoals die goeie samenwerking viert ook Gerhard zijn 65ste verjaardag dit jaar”, weet burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) die een goede band heeft met de man. “Dit najaar geeft hij de burgemeesterssjerp door dus vonden we het een mooie gelegenheid om hem bij zijn laatste bezoek als burgemeester aan Koksijde te huldigen.

Gerhard is net de 25ste ereburger van Koksijde. Er zijn er ondertussen al een aantal overleden maar de nog levende ereburgers die de Oostenrijkse burgemeester vooraf gingen zijn advocaat Willem Dejonghe, wereldkampioen cyclocross Koksijde 1994 Paul Herygers, producent Erwin Provoost, de Orde van de Paardenvisser, wereldkampioen cyclocross Koksijde 2012 Niels Albert, olympisch judoka Dirk Van Tichelt, abt Leo van Schaverbeeck, tv-maker Eric Goens en regisseur garnaalstoet Etienne Mommerency.