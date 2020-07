Buitenbad bij Koksijds zwembad maakt plaats voor zonneterras Gudrun Steen

15 juli 2020

15u41 2 Koksijde Het zwembad van Koksijde blijft nog de hele zomer dicht door werken. Op 15 september, als alles vlot loopt, zou het opnieuw openen maar buiten zwemmen zal dan niet meer kunnen.

Het buitenbad in de Pylyserlaan in Koksijde is met zijn om en bij de 30 vierkante meter niet zo groot. Het staat permanent in verbinding met het binnenbad en slorpt heel wat energie op. Ook het onderhoud is niet te onderschatten. Tot slot is er permanent toezicht nodig bij het buitenbad en ook dat kost geld. Daarom zal de gemeente het buitenbad dichtgooien en er een zonneterras van maken. Dat zal deze zomer wel nog niet afgewerkt zijn. De vermoedelijke openingsdatum van het Hoge Blekkerbad is 15 september. Ondertussen kan je wel elke dag plonzen in het strandbad op de Zeedijk in Oostduinkerke. Dat kan tussen 8 en 19 uur in shiften van een uur. De douches en ligzetels zijn niet toegankelijk. Er mogen maximaal vijftig bezoekers op hetzelfde moment binnen. Reserveren is niet mogelijk.