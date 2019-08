Brusselse inbreker die werd gevat na kilometers achtervolging en crash aangehouden, vriendin voorwaardelijk vrij Bart Boterman

12 augustus 2019

17u10 6 Koksijde De onderzoeksrechter in Veurne heeft de inbreker aangehouden die zaterdagnacht in Oostduinkerke werd betrapt en nadien 70 kilometer lang achtervolgd werd door de politie, tot in Drongen. Daar volgde een crash. In het voertuig zat ook zijn partner en die werd vrijgelaten onder voorwaarden. Bij de achtervolging werd bijna een lid van het Snelle Respons Team van de politie Westkust omvergereden.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag, iets voor 3 uur, melding van een inbraak in een zaak in de Leopold II-laan in Oostduinkerke. De eerste ploeg van de politie Westkust was binnen de minuut ter plaatse. “De dader was op dat moment nog aanwezig in het gebouw maar nam onmiddellijk de vlucht richting zijn kompane, die in de auto de wacht hield. De verdachten maakten gevaarlijke manoeuvres met de wagen en reden bijna een collega van ons Snelle Respons Team aan”, duidt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. Intussen waren verschillende politieploegen opgeroepen. Vier combi’s zetten de achtervolging in en intussen werd bijstand gevraagd van andere politiezones en de wegpolitie.

“Er volgde een wilde achtervolging over de E40 richting binnenland, die tientallen kilometers zou duren. De politiecombi’s probeerden de Opel Astra meermaals te stoppen, maar slaagden daar niet in. De wagen nam uiteindelijk in Drongen de afrit", aldus Deburchgraeve. Ter hoogte van het kruispunt van de Moorteputstraat en Brouwerijstraat liep het fout voor de inzittenden. De bestuurder, de man, verloor de controle over het stuur en vloog uit de bocht. “De wagen ging overkop en kwam op z’n dak tot stilstand, waarop de man en vrouw werden ingerekend. Ze raakten lichtgewond. Intussen zijn beide betrokkenen verhoord", voegt de woordvoerster toe.

Het lijkt duidelijk dat vooral de man, een Brusselaar, het zwaarste aandeel heeft in de feiten. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden. Zijn vriendin is vrij onder voorwaarden, bevestigt het parket van Veurne. Het onderzoek loopt nog volop en er wordt ook onderzocht of ze voor andere inbraken in aanmerking komen.