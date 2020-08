Brantano Koksijde blijft dicht maar waarschuwt klanten niet: 50-tal mensen wacht vergeefs aan de deur Gudrun Steen

24 augustus 2020

11u02 0 Koksijde Zaterdag werd het filiaal van Brantano in Koksijde gesloten door de gemeente omdat er te veel mensen te dicht bij elkaar stonden. Ook vandaag blijft de zaak dicht. Dat werd beslist zonder overleg met de stad. Aan de deur hing ook geen briefje om klanten te waarschuwen.

Om 9 uur spotten gemeenschapswachten maandagochtend een vijftigtal wachtenden aan Brantano. De winkel blijft echter ook vandaag dicht, maar lichtte de klanten hierover niet in. “Vanmorgen was er een overleg gepland, maar de mensen van Brantano zijn niet gekomen en beslisten zelf om hun winkel gesloten te houden”, vertelt de burgemeester. “Ze deden dat zonder enige vorm van communicatie, dus namen wij onze verantwoordelijkheid. We zetten twee gemeenschapswachten in om klanten te vertellen dat de winkel niet opengaat. Bij Brantano denken ze dat ze boven de wet staan, maar zoiets pakt niet in Koksijde. Het is niet omdat je een uitverkoop houdt met kortingen tot 75 procent dat je maar drie kwart van de coronamaatregelen moet respecteren”, besluit hij.

De lokale politie Westkust patrouilleert regelmatig. Zolang de coronamaatregelen niet gerespecteerd worden blijft de winkel dicht.