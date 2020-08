Brantano Koksijde blijft dicht. “Het is niet omdat je 75 procent korting geeft dat je maar drie kwart van de coronamaatregelen moet volgen” Gudrun Steen

11u02 0 Koksijde Zaterdag werd het filiaal van Brantano in Koksijde al gesloten door de gemeente omdat er te veel mensen te dicht bij elkaar stonden. Ook vandaag maandag blijft de winkel gesloten. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is er niet over te spreken.

“We hebben al onze handelaars gesteund door onder meer wachtstippen te verdelen maar ook handgels en handschoenen. Ook logistieke steun in de vorm van nadars is mogelijk. Vanmorgen was er een overleg gepland maar de mensen van Brantano zijn niet afgekomen en beslisten op eigen houtje om hun winkel gesloten te houden. Ze deden dat zonder enige communicatie. Toen onze gemeenschapswachten om 9 uur passeerden, stonden er al een 50-tal mensen aan te schuiven. Er hing nergens een boodschap aan het raam dus namen wij onze verantwoordelijkheid. Twee gemeenschapswachten staan momenteel aan het filiaal om klanten te vertellen dat de winkel niet open gaat. Een uitverkoop houden met woekerkortingen aan 75 procent betekent niet dat je maar drie kwart van de coronamaatregelen moet respecteren. Die winkel denkt dat het boven de wet staat maar zoiets pakt niet in Koksijde.”

Ook de lokale politie Westkust patrouilleert regelmatig en treedt de gemeente bij. Zo lang de coronamaatregelen niet gerespecteerd worden blijft de winkel dicht.