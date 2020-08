Brandweer Westhoek krijgt voorlopig 36 oproepen voor stormschade Siebe De Voogt

26 augustus 2020

10u24 16 Koksijde Storm Francis zorgt woensdagvoormiddag nog voor stevige rukwinden, maar veroorzaakt voorlopig nergens grote schade. De brandweerzone Westhoek kreeg sinds dinsdagavond 18 uur voorlopig 36 oproepen te verwerken voor stormschade.

De bomen staan nog volop in blad en zijn dus een speelbal voor de wind. Op verschillende plaatsen knakten dan ook boomstammen af en belandden ze op de rijbaan. Zo moest de brandweer Westhoek al verschillende keren uitrukken naar Koksijde en liepen ook al oproepen binnen in onder meer Ieper, Diksmuide, De Panne en Lo-Reninge. Nog tot 16 uur is code oranje van kracht aan de kust en code geel in de rest van de provincie. Wie stormschade heeft, kan de brandweer contacteren op het gratis noodnummer 1722.