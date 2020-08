Brandweer rukt uit voor slecht gedoofde barbecue in ondergrondse afvalcontainer Mathias Mariën

17 augustus 2020

11u07 0 Koksijde De brandweer is zondagavond omstreeks 23.20 uur uitgerukt voor een melding van een brand langs de Vredestraat in Koksijde.

Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een brandje in een ondergrondse afvalcontainer. De hulpdiensten forceerden het slot en stelden vast dat het ging om een smeulende wegwerpbarbecue die slecht gedoofd was. De situatie was dan ook snel onder controle en de schade beperkt.