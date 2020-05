Brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling Bart Boterman

14 mei 2020

17u55 0 Koksijde De brandweer en de politie werden donderdag rond de middag opgeroepen voor een brand in de Bloemenstraat in Koksijde.

Bij aankomst bleek het te gaan over kortsluiting in een schakelaar van een boiler. Daardoor ontstond rookontwikkeling. De brandweer had het euvel snel onder controle en uiteindelijk bleef de schade miniem. De pompiers en politie konden snel weer vertrekken.