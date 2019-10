Brandje in woning tijdens verbouwingswerken Bart Boterman

10 oktober 2019

18u19 0 Koksijde In de Sint-Amandswallestraat in Oostduinkerke woedde donderdag iets voor het middaguur een brandje in een woning.

In het huis waren verbouwingswerken aan de gang. Plots begon isolatie en enkele gestapelde eierdozen te branden. Het vuur was op accidentele wijze ontstaan. Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot wat rookontwikkeling en had de brandweer het vuur meteen onder controle.