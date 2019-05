Brandje in poolhouse tijdens kinderfeestje Mathias Mariën

30 mei 2019

19u40 0 Koksijde De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken voor een brand langs ‘De Witte Burg' in Oostduinkerke.

De bewoners van de villa merkten een beginnende brand op in het poolhouse en alarmeerden de brandweer omdat ze het zelf niet onder controle kregen. Op dat moment was bovendien een kinderfeestje aan de gang. De brand ontstond toen de isolatie onder het dak vuur vatte. Dat zorgde vooral voor hevige rookontwikkeling. De brandweer was net op tijd om uitbreiding van de brand te voorkomen. Er moest wel nog een hele tijd nageblust worden om verder gevaar te vermijden. De aanwezige kinderen ondervonden weinig hinder en bleven ongedeerd.