Brandje in appartement op zeedijk Bart Boterman

26 december 2019

13u10 0 Koksijde De brandweer werd woensdag op kerstdag rond 23 uur opgeroepen voor brand in een appartement op de Zeedijk in Koksijde.

Het bleek te gaan om een vaatwassen die kortsluiting maakte en rook produceerde. De brandweer had de situatie snel onder controle en koppelde de vaatwas los. Uiteindelijk was er geen schade in het appartement. Na een half uur was de oproer voorbij.