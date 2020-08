Brand tijdens vlees bakken in keuken van ‘t Lusthof Bart Boterman

11 augustus 2020

13u34 0 Koksijde In de Strandlaan in Koksijde is maandag rond 17.30 uur brand uitgebroken in de keuken van restaurant ‘t Lusthof. Ze waren er de mise-en-place aan het doen en ook vlees aan het bakken boven een gasfornuis.

Plots sloegen de vlammen hevig in de pan. Het personeel probeerde zelf te blussen, maar slaagde daar niet volledig in. De brandweer werd gebeld en die had het incident snel onder controle. De schade bleef uiteindelijk beperkt tot een zwartgeblakerd fornuis. Uiteindelijk kon de verdere bediening maandagavond nog doorgaan.