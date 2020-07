Brand in huisje op vakantiedomein Hoge Duin Bart Boterman

23 juli 2020

10u50 0 Koksijde Op vakantiedomein Hoge Duin in de Kinderlaan in Oostduinkerke ontstond woensdagavond brand in een vakantiehuisje, rond 19.20 uur.

Politie en brandweer werden opgeroepen, bij aankomst bleek de brand al geblust. Volgens de vaststellingen van de brandweer was er kortsluiting ontstaan in de ijskast. Het zorgde voor vlammen, al was de brand nog niet uitslaand. Er vielen geen gewonden. De rookschade in het vakantiehuisje bleef beperkt.