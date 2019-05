Binnenkort wellicht strooiweide voor huisdieren bij dierenasiel Ganzeweide GUS

22 mei 2019

14u06 3 Koksijde Schepen van Dierenwelzijn Dorine Geersens (LB) pleit voor een strooiweide voor huisdieren bij dierenasiel Ganzeweide. Bij het dierenasiel zelf staan ze niet weigerachtig tegenover dat voorstel. Het was raadslid Peter Hillewaere (N-VA) die de bal deed rollen.

“Ook overleden huisdieren verdienen een waardig afscheid”, vindt Hillewaere. “Dieren die zwaarder zijn dan tien kilo mogen niet in de tuin begraven worden. Daarom pleiten we voor een begraafplaats voor huisdieren.” Schepen Dorine Geersens (LB) was het idee genegen. “Een steekproef bij dierenartsen leert me dat de meeste mensen naar uitvaartcentra gaan in onder meer Oudenburg en Roeselare om hun huisdier na overlijden te cremeren. Ze krijgen dan de urne mee naar huis. Ik wil wel met de directie van dierenasiel Ganzeweide rond de tafel zitten om na te gaan of daar een strooiweide voor huisdieren kan.”

Voorzitter André Lycke van het dierenasiel ziet dat wel zitten. “Bij nalatenschappen vinden we in de huizen soms de urne met de as van een huisdier. Ik nam die telkens mee naar huis. Er staan er ondertussen een tiental bij mij thuis. We speelden zelf al met het idee om een strooiweide in te richten om in alle anonimiteit en met het nodige respect die as uit te strooien. We willen daarvoor gerust samenwerken met de gemeente. Op onze site hebben we ruimte genoeg. Ook huisdieren verdienen een mooi afscheid en het zal voor veel mensen helpen bij de verwerking van hun verdriet. We moeten wel oppassen dat we emotionele adoptie niet in de hand werken. Terwijl mensen afscheid nemen van hun huisdier zitten een paar meter verder dieren te wachten op een nieuw baasje.”