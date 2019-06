Gesponsorde inhoud BINNENKIJKEN. Technische hoogstandjes bij de bouw van luxe-assistentiewoningen in Oostduinkerke Aangeboden door Skyline Europe Van de commerciële redactie

19 juni 2019

07u00 0 Koksijde In Oostduinkerke bouwde projectontwikkelaar Skyline Europe nieuwe assistentiewoningen. Opvallend: voor de bouw van de assistentiewoningen werd een enorme bouwput uitgegraven waarin de bouwfirma een waterkerende wand plaatste met een diepte tot 27 meter. Doel van die ecologische wand was het in stand houden van de rijke fauna en flora op de site. En met succes.

“Wat we bij de bouw van Residentie Beukenhof gerealiseerd hebben, is werkelijk uniek”, vertelt Kristof Schellekens van projectontwikkelaar Skyline Europe. “Veel bouwprojecten zorgen voor een toenemende druk op de fauna en flora in de directe omgeving van het project. Maar bij de bouw van deze hypermoderne assistentiewoningen werd rekening gehouden met de rijke, groene omgeving.”

27 meter diep de grond in

Om de funderingen van een gebouw te kunnen plaatsen bij aanvang van een bouw, is een ontgraving nodig: de bouwput. Op verschillende plaatsen in die bouwput wordt dan grondwater opgepompt en via een leiding afgevoerd om tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Of beter: om te omzeilen dat de put volstroomt met grondwater. “Toch kan zo een onnatuurlijke ingreep nefast zijn voor de omgeving. Om te voorkomen dat de omgeving van Residentie Beukenhof af zou zien van de werken, werd een waterkerende wand geplaatst tot 27 meter diep. Op die manier konden we verzekeren dat de omgeving intact bleef”, vertelt Kristof. “Een technisch hoogstandje! Het zou dan ook zonde zijn om de omgeving op enige manier te bedreigen: het is uitzonderlijk om zo een groen en rustig domein, op minder dan een minuut wandelen van de stadskern van Oostduinkerke-dorp, te hebben. Zoiets moeten we waarborgen.”

De technische hoogstandjes die tijdens de bouw van de residentie gehanteerd werden, zetten zich ook verder in de verdere uitbouw van de assistentiewoningen: “Stuk voor stuk zijn de woningen hypermodern en voorzien van alle comfort”, vertelt Kristof. “Daarenboven is het gebouw er gezet met hoogwaardige en duurzame materialen. En dan heb ik nog niets gezegd over de faciliteiten: lekker eten in een privé-restaurant, een groot zonneterras en een wellnessruimte met binnenzwembad, fitness, sauna en hammam. Voor medische services werkt Beukenhof samen met Meridia.”

Interesse in een bezoek?

Heb je interesse om de moderne assistentiewoningen van naderbij te bekijken? Zowel investeerders als toekomstige bewoners zijn meer dan welkom. Meer informatie over de residentie en mogelijke bezoeken vind je op de website www.beukenhof-odk.be of via het nummer 02 342 09 09.