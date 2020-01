Binnen paar weken 300 asielzoekers in Koksijde ondanks eerder negatief advies burgemeester GUS

06 januari 2020

19u04 0 Koksijde Eind deze maand of begin volgende maand komen er 300 asielzoekers aan op de luchtmachtbasis in Koksijde. Ze mogen blijven tot eind juni. Burgemeester Marc Vanden Bussche bereikte daarover een akkoord met minister Maggie De Block.

Op tweede kerstdag klonk burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde nog negatief toen minister Maggie De Block (Open VLD) vroeg om 400 asielzoekers onderdak te geven op de luchtmachtbasis van Koksijde tot eind dit jaar. Het overleg dat vanavond plaatsvond resulteerde in een concreet voorstel. “We tonen ons van goede wil en gaan in op de vraag om tot eind juni 300 asielzoekers op te vangen op de basis”, reageert Vanden Bussche. “Eind januari of begin februari komen die mensen aan. Ze zullen logeren op dezelfde locatie als drie jaar geleden. Ook toen verbleven ongeveer 300 asielzoekers op de basis. We blijven erbij dat zo’n groot aantal te veel is voor één gemeente. Een spreiding blijft een veel betere oplossing. We stelden voor om de lokale opvanginitiatieven van vroeger opnieuw te activeren maar dat was volgens de minister op korte termijn niet haalbaar. Daarom doen we water bij de wijn. In plaats van de voorgestelde 400 tot eind dit jaar, zijn het er nu 300 tot eind juni. Tegen het zomerseizoen is onze ploeg van de lokale politie weer ten volle paraat. Die mensen zullen de komende maanden op hun tandvlees zitten maar het kan blijkbaar niet anders. Vlaams minister van Integratie Bart Somers zal ons steunen. En van de federale politie kregen we de belofte dat ze zullen helpen monitoren. We doen er alles aan om het veilig te houden door kort op de bal te spelen ondanks het personeelstekort waarmee onze politie nu al te kampen heeft. De komst van de asielzoekers dwarsbomen onze plannen niet om een deel van de luchtmachtbasis aan te kopen en om te vormen voor onder meer technische loodsen. Dat dossier blijven we verder voorbereiden. Fedasil zal de lokalen nu gebruiksklaar maken.”