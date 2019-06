Bewoners week op reis: inbrekers ruiken hun kans en stelen geld en sleutel garagepoort Bart Boterman

24 juni 2019

14u05 0 Koksijde In de Steenbakkerijstraat in Oostduinkerke is ingebroken in een woning toen de bewoners een week lang op reis waren. Dat stelden ze afgelopen weekend vast, waarop de politie werd verwittigd.

Volgens de politie Westkust bleek het slot van de voordeur geforceerd. In de woning werd cash geld gestolen en ook de sleutel van de garagepoort was verdwenen. De meeste kasten en lades bleven weliswaar onaangeroerd. De politie is een onderzoek gestart.