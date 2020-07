Bewakingsagent van Carrefour zwaargewond door klant die geen winkelkar wil nemen voor social distancing: “Sinds corona staan we meer in de vuurlinie” Bart Boterman

07 juli 2020

13u45 152 Koksijde Een bewakingsagent bij Hypermarkt Carrefour in de Strandlaan in Koksijde is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt na een duw door een klant. Die wilde geen winkelkar nemen, wat verplicht was om social distancing te kunnen bewaren. De bewakingsagent kwam met zijn achterhoofd tegen de grond terecht en werd met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De klant is voorlopig spoorloos. “Sinds corona staan wij veel meer in de vuurlinie dan voorheen", zegt de woordvoerster van Securitas.

Het incident gebeurde kort voor 9 uur. Volgens de politie Westkust had de bewakingsagent (59) van Securitas, afkomstig uit Blankenberge, de klant aangemaand om een winkelkar te nemen. Dat werd verplicht door de supermarktketen om afstand te bewaren in coronatijden. De klant weigerde een kar te nemen, waarop een discussie ontstond. Plots gaf de klant een duw aan de bewakingsagent. De man viel achterover op zijn achterhoofd en raakte bewusteloos. De politie, een ziekenwagen en de mughelikopter spoedden zich ter plaatse. De man werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Camerabeelden

Eerst was het onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het leek er even op dat de bewakingsagent flauwgevallen was. De klant verklaarde aan getuigen dat hij zijn gegevens had achtergelaten bij het personeel, maar hij was gewoon vertrokken zonder meer. Na het bekijken van de camerabeelden bleek duidelijk dat de bewakingsagent een duw had gekregen en achterover was gevallen. De politie Westkust is een onderzoek gestart en spoort de klant op. Er bestaan al vermoedens over zijn identiteit. Het zou geen onbekende zijn voor de politiediensten.

De meeste mensen hebben begrip voor de maatregelen en volgen de regels goed op. Toch merken we dat een kleine minderheid geen enkel begrip kan opbrengen Carolle Van Dijck, woordvoerster van bewakingsfirma Securitas

De bewakingsagent is inmiddels aan de beterhand, bevestigt zijn werkgever Securitas. “We hebben contact gehad met onze werknemer. Hij stelt het beter, is bij bewustzijn en wordt goed opgevolgd in het ziekenhuis. Maar we betreuren ten zeerste wat er gebeurd is”, zegt Carolle Van Dijck, woordvoerster van bewakingsfirma Securitas.

Volgens haar komen agressiegevallen de jongste maanden meer voor, maar daar zit ook een bepaalde logica achter. “Want sinds corona staan wij veel meer in de vuurlinie dan voorheen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van personeel in supermarkten en ziekenhuizen. De meeste mensen hebben begrip voor de maatregelen en volgen de regels goed op. Toch merken we dat een kleine minderheid geen enkel begrip kan opbrengen. Spijtig genoeg is dit incident in Koksijde geen alleenstaand feit, maar we mogen ook niet veralgemenen. Het blijft nog steeds de uitzondering”, aldus Carolle Van Dijck.