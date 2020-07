Bewakingsagent van Carrefour ernstig gewond na duw van klant, die geen winkelkar wil nemen voor social distancing Bart Boterman

07 juli 2020

13u45 113 Koksijde Een bewakingsagent bij Hypermarkt Carrefour in de Strandlaan in Koksijde is dinsdagmorgen zwaargewond geraakt na een duw door een klant. Die wilde geen winkelkar nemen, wat nodig was om social distancing te kunnen bewaren. De bewakingsagent, uit Blankenberge, kwam met zijn achterhoofd tegen de grond terecht. Hij werd met een hersentrauma naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De klant is voorlopig spoorloos.

Het incident gebeurde kort voor 9 uur. Volgens de politie Westkust had de bewakingsagent (59) de klant aangemaand om een winkelkar te nemen. Dat werd verplicht door de supermarktketen om afstand te bewaren in coronatijden. De klant weigerde een kar te nemen, waarop een discussie ontstond. Plots gaf de klant een duw aan de bewakingsagent. De man viel achterover op zijn achterhoofd en raakte bewusteloos. De politie, een ziekenwagen en de mughelikopter spoedden zich ter plaatse. Het slachtoffer had een hersentrauma opgelopen.

Eerst was het onduidelijk wat er precies was gebeurd. Het leek er even op dat de bewakingsagent flauwgevallen was. De klant verklaarde aan getuigen dat hij zijn gegevens had achtergelaten bij het personeel, maar hij was gewoon vertrokken zonder meer.

Na het bekijken van de camerabeelden bleek duidelijk dat de bewakingsagent een duw had gekregen en achterover was gevallen. De politie Westkust is een onderzoek gestart en spoort de klant op. Over de toestand van de bewakingsagent, een man uit Blankenberge, is voorlopig geen verdere informatie.