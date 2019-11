Betonnen blokken op Zeedijk bij Ster Der Zee moeten opwaaiend zand tegenhouden GUS

21 november 2019

13u12 0 Koksijde Op de Zeedijk bij Ster Der Zee in Koksijde staan 120 meter betonnen blokken van ongeveer een halve meter hoog. Bedoeling is dat die strook het opwaaiende zand tegenhoudt. Het gaat om een testproject.

“De voorbije jaren is het strand opgehoogd”, schetst burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Vooral in de Professor Blanchardlaan bij Ster der Zee zorgt dat voor problemen. Onze technische ploeg moet daar constant zand ruimen. Daarom testen we nu met deze betonnen blokken.”

Een idee van Rudy Baelen, diensthoofd Technisch Onderhoud. “Het zand waait de hele laan door tot aan de Koninklijke Baan. Dat komt omdat het strand is opgehoogd. Vroeger moest je op dat punt met trappen naar beneden om op het strand te geraken. Nu ligt het zand veel hoger. In Oostende experimenteren ze ook met betonnen blokken en dat inspireerde me. Het gaat om een rij van 120 meter zonder open stukken, anders missen we het effect. Bezoekers moeten dus even omlopen willen ze naar het strand of ze stappen gewoon over de blokken want ze zijn slechts een halve meter hoog. We testen het tot volgend voorjaar. Als blijkt dat ze het zand tegenhouden dan kan de gemeente investeren in een esthetischere oplossing in de vorm van zitelementen in beton bijvoorbeeld.”