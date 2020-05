Bestuurder probeert politieagenten te bijten, net voor lockdown ingaat Bart Boterman

28 mei 2020

13u49 0 Koksijde Een bestuurder die zich op 7 maart weerspannig gedroeg tegen de politie tijdens een verkeerscontrole in Koksijde, moest zich in snelrecht voor de Veurnse rechtbank verantwoorden. Het Openbaar Ministerie eiste een effectieve celstraf, omdat hij agenten probeerde te bijten.

De politie had de man uit het binnenland in Koksijde aan de kant gezet, omdat hij rondreed met een gestolen nummerplaat. Een ANPR-camera had dat geregistreerd. Maar zijn passagier en hijzelf gedroegen zich erg weerspannig. Volgens het Openbaar Ministerie vielen klappen én probeerde H.M. de agenten te bijten.

De feiten gebeurden vlak voor het ingaan van de lockdown. Daarom werd de bestuurder niet vervolgd voor de verzwarende omstandigheid van een mogelijke besmetting van een agent met het coronavirus.

Volgens de advocaat van H.M. verklaarde zijn cliënt dat de politieman als eerste een slag had uitgedeeld. Hij vroeg om mildheid aan de rechter, maar betwistte de tenlastelegging van weerspannigheid en geweld tegen de politie niet. Vonnis op 26 juni.