Bestuurder maakt ‘donuts’ op pas ingezaaid voetbalveld, groendienst dient klacht in Bart Boterman

21 mei 2019

17u54 0 Koksijde Een onbekende autobestuurder heeft zich uitgeleefd op een pas ingezaaid voetbalterrein bij het Henri Houtsaegerstadion in Koksijde. De bestuurder maakte enkele cirkels of ‘donuts’, zoals dat in vaktaal heet. Het veld van KVV Coxyde is momenteel niet in gebruik.

Het gaat om terrein 2 naast het zwembad, dat eigendom is van de gemeente en beheerd wordt door de groendienst. “Het terrein was pas ingezaaid en heraangelegd. De auto moet tussen maandagavond en dinsdagmorgen op het terrein zijn gereden. Ook de hangsloten en kettingen rond de toegangspoorten waren verdwenen”, zegt Klaas Hinderickx, hoofd van de groendienst. “Er is klacht ingediend bij de politie tegen onbekenden. Dit is vandalisme en brengt kosten met zich mee. We hebben de sporen intussen uitgewist door te nivelleren en de beschadigde plekken opnieuw in te zaaien”, aldus Hinderickx.

Het veld moet deze zomer bespeeld worden door de jeugdploegen van KVV Coxyde. De club heeft namelijk geen eerste ploeg meer. Het bestuur was nog niet op de hoogte, aangezien het seizoen voorbij is.