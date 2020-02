Bestuurder (26) van pick-up die onder invloed twee auto’s ramde langs achter, gaat voor vrijspraak: “Hij liet ons mama voor dood achter” Bart Boterman

10 februari 2020

18u31 0 Koksijde De bestuurder (26) van een pick-up die in mei vorig jaar in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde twee auto’s ramde tijdens een fout gelopen inhaalmanoeuvre, met een zwaargewond slachtoffer (76) tot gevolg, moest maandag voor de politierechter verschijnen. Hij had gedronken en reed te snel, maar gaat opvallend genoeg voor de vrijspraak. “Het is onthutsend dat die man zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. Sinds het ongeval is mijn moeder niet meer dezelfde. Ze heeft blijvende letsels en heeft een enorm trauma opgelopen”, reageert de dochter van het slachtoffer.

Blanka Everaert (76) uit Kontich in het Antwerpse kwam die avond van een etentje in De Panne met haar Citroën C3. Ze was op weg naar haar tweede verblijf in Koksijde, met een vriendin als passagier. Achter haar reed een Renault Kangoo die de Citroën zou inhalen. Maar een Dodge Ram kwam aangereden en ramde beide auto’s. De drie wagens zijn total loss en werden over het fietspad weggeslingerd, tot in de weilanden naast de Ten Bogaerdelaan waar wegenwerken aan de gang waren. Blanka Everaert verloor het bewustzijn, was zwaargewond en lag nadien nog twintig dagen in het ziekenhuis. Ook de vriendin raakte lichtgewond.

‘Ah, hier leeft nog ene’

De bestuurder van de Dodge Ram, T.V. (26) uit Koksijde, ging na het ongeval kijken naar de aangereden voertuigen. “Hij riep ‘ah, hier leeft nog ene’ en vertrok opnieuw. Eerst verklaarde hij in een verhoor dat hij zeker niet achter het stuur zat. Daarna gaf hij het toch schoorvoetend toe”, sprak de procureur op het proces. “T.V. reed echter niet alleen te snel, maar ook onder invloed van alcohol, namelijk 1.15 promille. Door de overdreven snelheid en het rijden onder invloed is hij verantwoordelijk voor het ongeval", aldus het openbaar ministerie. Maar dat zag Thomas Bailleul, advocaat van T.V., anders.

Probatie-opschorting en vrijspraak

“Mijn cliënt had gedronken, dat klopt. Daarvoor neemt hij de volle verantwoordelijkheid, al vraag ik u om de gunst van de probatie-opschorting te geven, bijvoorbeeld met een verkeerscursus. Maar het ongeval daarentegen, daar is hij niet verantwoordelijk voor. Daarvoor vraag ik de vrijspraak”, sprak Bailleul op het proces. “Mijn cliënt zou beide voertuigen inhalen en terwijl hij bezig was met dat manoeuvre, werd hij geconfronteerd met de Renault Kangoo die voor zich opdook om eveneens de Citroën in te halen. De bestuurster van de Kangoo had zich niet van het achterliggend verkeer vergewist”, aldus Bailleul.

“Stelling klopt niet”

Volgens de advocaat van de bestuurster van de Kangoo, Rik Ascrawat, klopt die stelling geenszins. “Mijn cliënte haalde pas in wanneer dat was toegelaten, net voorbij de witte lijn. Als de Dodge Ram al aan het inhalen was, dan had hij met zekerheid de witte lijn overgestoken en ging hij sowieso in de fout. En trouwens, vertelt u mij dan eens waarom de Kangoo rechts achteraan beschadigd raakte? Als uw verhaal klopt, dan moet de Kangoo links achteraan beschadigd zijn. En trouwens, als u de impact op de wagens ziet, kan het niet anders of de Dodge Ram reed veel sneller dan 70 kilometer per uur”, aldus Rik Ascrawat, die 3.000 euro materiële schadevergoeding eiste. Het pleidooi van Ascrawat volgde ook Liliane Dierckx, advocate van Blanka Everaert. Ze vroeg 10.000 euro schadevergoeding en de aanstelling van een deskundige, om blijvende letsels te begroten.

Voor dood achtergelaten

De dochter van Blanka, Marjan Van de Poel, woonde het proces bij in naam van haar moeder. “Mijn moeder liep een hersenbloeding op en lag nog twintig dagen in het ziekenhuis. Ze heeft blijvende letsels en heeft een enorm trauma opgelopen. Ze houdt zich sterk, maar is niet meer dezelfde. Met de wagen durft ze niet meer te rijden. Ik werk nu deeltijds om voor ons mama te kunnen zorgen”, sprak Marjan na het proces. “Het is onthutsend hoe die man zijn verantwoordelijkheid probeert te ontlopen. De situatie was nochtans overduidelijk, maar wordt verdraaid. Dat was al van het begin zo. Hij liet mijn moeder ook voor dood achter. Nooit heeft hij ook maar gevraagd hoe het met haar ging”, aldus de dochter van Blanka. Vonnis 9 maart.