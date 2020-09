Ben je Koksijdenaar en jonger dan 40 jaar? Dan kan je bouwgrond in erfpacht aankopen via gemeente Gudrun Steen

01 september 2020

13u22 10 Koksijde Bouwgrond kopen in erfpacht: het kan vanaf nu in Koksijde, maar enkel voor bewoners jonger dan 40 jaar. Kopers moeten hierbij elk jaar een erfpachtvergoeding van één procent van de geschatte grondwaarde betalen. De gemeente Koksijde hoopt dat de tien kavels in de Kerk- en Karel Vanneckestraat zo snel verkocht raken aan jonge Koksijdenaars.

De tien kavels van 300 tot 600 vierkante meter in Koksijde-Dorp zijn een pilootproject. De gemeente wil het systeem van de erfpachtvergoeding daarna ook op andere locaties uitrollen. Een ‘gewoon’ huis kost in Koksijde bijna 300.000 euro. Dat is 86.000 euro boven het West-Vlaamse gemiddelde. Daaraan wil de gemeente Koksijde iets doen met de erfpachtregeling.

Nee, de gemeente wordt geen concurrent voor projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen. We behouden het evenwicht maar hopen wel dat onze jonge mensen nu in hun eigen gemeente zullen blijven wonen.” Guido Decorte

“Betaalbaar wonen was voor elke politieke partij een verkiezingspunt”, zegt schepen van Wonen Guido Decorte (LB). “Als eerste gemeente aan de kust hebben we nu een uniek systeem uitgewerkt waarbij jonge Koksijdenaars per jaar 1.000 tot 1.500 euro moeten betalen voor hun bouwgrond. Dat is bijna niks. Een enorme besparing dus voor de toekomstige bewoners. Bovendien moeten ze minder registratierechten betalen.” Wordt de gemeente dan geen concurrent voor projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen? “Nee”, is schepen Decorte resoluut. “We behouden het evenwicht maar hopen wel dat onze jonge mensen nu wel in hun eigen gemeente zullen blijven wonen. Als het pilootproject een succes wordt, dan willen we dat principe ook toepassen voor 10 kavels in de Duinparklaan en op termijn ook op de sites bij het oud-gemeentehuis, het zwembad en de luchtmachtbasis.”

Praktisch

Hoe werkt het? De gemeente stelt de bouwgrond ter beschikking. De kandidaat-koper moet jonger zijn dan 40 jaar en minstens 10 jaar een binding met Koksijde hebben. Er zijn ook voorwaarden op het vlak van inkomsten. De eigenaar betaalt elk jaar een erfpachtvergoeding van één procent van de geschatte grondwaarde. Na 20 jaar krijgt hij de keuze om volgens die werkwijze verder te betalen of om de bouwgrond definitief aan te kopen. Kiest hij voor dat laatste dan worden de al betaalde erfgoedvergoedingen afgetrokken van de totale kostprijs van het perceel. Elke tien jaar krijgt de eigenaar die keuze.

De voordelen voor de kandidaat-koper zijn dat hij geen lening moet aangaan om de grond aan te kopen en bovendien is een erfpacht fiscaal voordelig. De vereiste is wel dat de woning als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt. De eerste twintig jaar kan je de woonst niet overdragen.

Interesse? Inschrijven kan van 1 oktober tot eind november. Info: wonen@koksijde.be of 058/53.34.90.