Bekroonde groentechef Seppe Nobels is één van de nieuwe ambassadeurs van hotelschool Ter Duinen GUS

08 november 2019

07u27 0 Koksijde De hotelschool Ter Duinen in Koksijde heeft drie nieuwe ambassadeurs aangesteld die een voorbeeld moeten zijn voor hun leerlingen. Het zijn de bekende groentechef Seppe Nobels, oud-leerkracht Frans Lathioor en F&B manager van het hotel Dukes’ Palace Hans Dekeyzer.

Elk schooljaar stelt hotelschool Ter Duinen drie ambassadeurs aan. Dat zijn oud-leerlingen die de huidige leerlingen moeten inspireren en motiveren.

De eerste is Frans Lathioor uit Oostduinkerke. Hij studeerde zelf af in 1970 en ging later aan de slag in de hotelschool als leerkracht drankenkennis. Bijna veertig jaar heeft hij dat gedaan en ook vandaag helpt hij nog graag achter de schermen bij de voorbereiding van studiereizen bijvoorbeeld.

Hans Dekeyzer is de tweede ambassadeur. Sinds 2001 is hij werkzaam in de hotelbranche. Al tien jaar werkt Hans in Dukes’ Palace in Brugge, het enige 5-sterren superior hotel in ons land.

Tot slot mag Seppe Nobels zich een schooljaar lang ambassadeur noemen. “Als kind wilde ik boer of kok worden. Het werd uiteindelijk dat laatste en daar speelde de hotelschool van Koksijde een grote rol in. De chefs die hier lesgeven hebben vaak zelf een restaurant en willen hun metier heel graag delen. Horeca, dat is een levensstijl. Een mooie herinnering was toen ik in het zesde middelbaar zat en één van de geselecteerde leerlingen was om mee te koken op het huwelijksfeest van koning Filip en koningin Mathilde. Twee jaar terug mocht ik met hen mee op handelsmissie in India om te koken op de Belgische ambassade en deze week kreeg ik opnieuw de eer om hier in deze hotelschool een lunch te prepareren voor koningin Mathilde die er op schoolbezoek was. Ik wil de leerlingen erop attent maken dat alles begint met de basis en pas daarna kan je beginnen experimenteren. We moeten het culinaire erfgoed beschermen maar ook vernieuwen. Uiteraard onderlijn ik ook het belang van groenten.”

Tijdens de voorstelling van de ambassadeurs onthulde directeur Peter Verbeke van Ter Duinen een nieuw kunstwerk in De Mijn, het schoolgebouw dat grotendeels gerenoveerd is. Het gaat om een illustratie van Xavier Truant en beeldt het schoolleven uit met hier en daar een knipoog zoals de mijnwerker en de gekende blauwe tegels.