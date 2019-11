Basis Koksijde verdeelt opbrengst opendeur over drie goede doelen GUS

19 november 2019

14u42 0 Koksijde Eind augustus vond de opendeurdag plaats op de luchtmachtbasis in Koksijde. De opbrengst, liefst 12.500 euro, werd over de organisaties Fonavibel, de Vleugels Klerken en Spina Bifida verdeeld.

Fonavibel is een vzw die financiële en morele steun geeft aan de dichte familie bij het overlijden van een medewerker van de luchtmacht in actieve dienst. Via het fonds krijgen die slachtoffers onder meer geld voor de betaling van studiebeurzen, terugbetaling van stages of sinterklaascheques. De Vleugels is een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een beperking gevestigd in Klerken. Spina Bifida tot slot is een vereniging die de levenskwaliteit en de zorg voor mensen met spina bifida (open rug) verbetert. Luitenant-kolonel Vlieger Stafbrevethouder Stéphane Roobroek van de basis verdeelde de cheques.