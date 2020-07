Bart (29) loopt volledige kustlijn af, goed 86,71 kilometer en 5.471 calorieën Bart Huysentruyt Steve Dinneweth

16 juli 2020

11u03 0 Koksijde Bart Boudeweel (29) uit Oostduinkerke heeft woensdag zijn uitdaging van het jaar succesvol afgerond: hij liep de hele kustlijn af, een tocht van 86,71 kilometer.

Boudeweel zit niet verlegen om een sportieve stunt en voegde woensdag een heus huzarenstukje toe aan zijn palmares. De syndicus bij Immo Eecke reed eerder dit jaar al honderd keer de Hoge Blekker op, fietste naar Antwerpen en terug, goed voor 350 kilometer, en liet alle straten van zijn thuisgemeente op Strava optekenen. Tussen Franse Bray-Dunes en het Nederlandse Cadzand legde hij woensdag liefst 86,71 kilometer al lopend af.

Boudeweel begon om halfacht aan zijn avontuur onder ideale weersomstandigheden. Na een korte lunchpauze kreeg hij in Bredene het gezelschap van Lien Dobbelaere, die daar haar allereerste marathon zou afwerken. In Knokke leek het even nog mis te lopen toen een verkeerde route werd genomen, maar na 8 uur en 32 minuten werd de Nederlandse grens toch overschreden met Cadzand als eindpunt.

5.471 calorieën

“Vorig jaar heb ik al eens een poging ondernomen om te lopen van De Panne naar Knokke”, zegt Boudeweel. “Ik moest toen echter opgeven omwille van blaren en moest mijn schade dus nog inhalen. Zo’n uitdaging niet tot een goed einde brengen, is voor mij geen optie”, zegt Boudeweel, die meer dan 4 kilogram kwijt was na zijn prestatie. “Veel voorbereiding is er niet geweest. Ik begon in januari te trainen voor de marathon in Hannover, maar die ging in april niet door omwille van corona. Alle wedstrijden werden van de kalender geschrapt, wat mij ertoe heeft aangezet om andere uitdagingen te zoeken.” De bevoorrading van Boudeweel bestond uit zes liter water, 33 centiliter tonic, drie blikken cola, twee blikken ice-tea, drie suikerwafels, twee Sultana-koeken, twee droge worsten, één pak Tuc-koekjes, twee energierepen, drie energiegelletjes, twee handjesvol gedroogd fruit, één sandwich met préparé en één rijsttaartje om de 5.471 verbrande calorieën aan te vullen.