Auto rijdt tegen verkeerslicht en verlichtingspaal, bestuurder lichtgewond Bart Boterman

14 oktober 2019

15u51 0 Koksijde Op de Albert I-laan in Oostduinkerke is maandag rond 13.30 uur een bestuurder lichtgewond geraakt door een ongeval, ter hoogte van tramhalte Schipgat.

De man verloor om ongekende reden de controle over het stuur en reed tegen een verkeerslicht en vervolgens een verlichtingspaal. Hij kon op eigen houtje uit zijn wagen kruipen maar was flink geschrokken en toch lichtgewond. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De auto raakte ernstig beschadigd en is allicht onherstelbaar. De politie vorderde een takeldienst om het vehikel weg te slepen.