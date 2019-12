Auto rijdt dieperik in na botsing aan afrit E40 in Oostduinkerke Bart Boterman

25 december 2019

14u58 1 Koksijde Aan de afrit van de E40 in Oostduinkerke gebeurde woensdag kort voor het middaguur een opmerkelijk ongeval. Door een botsing op de Toekomstlaan ging een Audi over de vangrails de dieperik in. De bestuurder kon op tijd remmen zodat zijn voertuig niet in een beek belandde.

De Audi, bestuurd door een Brusselaar, had de snelweg via de afrit verlaten en zou de Toekomstlaan oprijden. Maar het kwam tot een botsing met een Mercedes die al op de Toekomstlaan reed, richting Oostduinkerke. De Audi werd weggeslingerd, draaide 180 graden en ging over de vangrails. Het voertuig kwam enkele meters lager tot stilstand. Er vielen geen gewonden.

De politie kwam ter plaatse en sloot de afrit van de snelweg af. Dat moest gebeuren om de Audi te kunnen takelen. Ook de Mercedes, van een bestuurder uit Nieuwpoort, werd opgesleept. Omstreeks 13.15 uur was de afrit opnieuw toegankelijk.