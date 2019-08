Auto gaat uit de bocht en belandt zwaar beschadigd in weiland, runderen kunnen even ontsnappen Bart Boterman

13 augustus 2019

15u16 0 Koksijde In de Nieuwpoortsteenweg in Oostduinkerke is maandagnacht een auto uit de bocht gegaan en vervolgens door een sparrenhaag en een prikkeldraad van een weiland gereden. Het voertuig kwam tot stilstand in het weiland en was zwaar beschadigd. De bestuurder zat technisch gekneld. Enkele runderen konden later ontsnappen en liepen de baan op.

Het incident gebeurde rond 1.20 uur. Bestuurder P.P. (45) uit Oostende kwam uit de richting van het centrum van Oostduinkerke en reed rechtdoor in de bocht ter hoogte van het Zouavenpad. Het voertuig kwam anderhalve meter lager terecht. “Het slachtoffer zat vast in zijn voertuig omdat de deuren niet meer open konden. Het voertuig was dusdanig beschadigd door de crash. Nadat we de bestuurdersdeur open knipten, stapte de man zelf uit het voertuig. Hij bleek lichtgewond”, duidt luitenant Rudy Baelen, postoverste van de brandweer van Oostduinkerke.

De Oostendenaar had wel een bloedneus opgelopen en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een takeldienst sleepte het zwaar beschadigde autowrak weg. “Na de takeling en de interventie van de brandweer, rond 3 uur, zijn echter runderen uit het weiland door de kapotte prikkeldraad op straat gelopen. Onze patrouilles hebben daarop de landbouwer verwittigd. Zonder veel problemen zijn de dieren opnieuw in de weide gedreven", voegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust toe. Het moet een opmerkelijk tafereel zijn geweest.

Lang niet eerste ongeval in die bocht

Volgens de woordvoerster legde de bestuurder een negatieve ademtest af. Overdreven snelheid zou eerder de oorzaak van de crash zijn geweest. “In die bocht en op andere plaatsen in de Nieuwpoortsteenweg zijn de afgelopen jaren al heel wat ongevallen gebeurd. We roepen nogmaals op om zich aan de maximale snelheid van 70 kilometer per uur te houden. Op die plaats staan we ook, met reden, vaak te flitsen", aldus Deburchgraeve.