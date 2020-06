Asielcentrum in Koksijde sluit wel degelijk eind deze maand Gudrun Steen

19 juni 2020

15u54 0 Koksijde Het asielcentrum op de basis in Koksijde sluit eind juni. Dat heeft de burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (LB) bevestigd. Er is heel wat te doen geweest rond het centrum.

“Ik heb van Fedasil, die het asielcentrum beheert, bevestigd gekregen dat het asielcentrum eind juni de deuren sluit zoals vooraf was overeengekomen”, reageert Vanden Bussche. “Ik ben blij dat de afspraken worden nageleefd. Uiteraard zullen onze integratie-ambtenaar en onderwijscoördinator het nodige doen om samen met de schooldirecties de kinderen een mooi einde van het schooljaar te bezorgen.”

Bewogen periode

De burgemeester van Koksijde wekte heel wat reactie los toen hij een paar keer een verplichte lockdown oplegde voor de bewoners van het asielcentrum. Volgens hem was er een uitbraak van corona en weigerde Fedasil om de asielzoekers te laten testen. Het kwam zelfs tot een actie aan de poorten van het centrum. Uiteindelijk liet een 40-tal bewoners zich vrijwillig testen en dat was voor Vanden Bussche voldoende om de lockdown op te heffen.

We sluiten nu dit hoofdstuk van het asielcentrum af en richten al onze aandacht op het zomerseizoen Burgemeester Marc Vanden Bussche

“Ik sta nog steeds achter mijn quarantainebesluit”, zegt hij daarover. “Het asielcentrum was tijdens de coronaperiode een echt zorgenkindje met het hoogste aantal positieve besmettingen in Koksijde. Enkel door de bewoners in afzondering te houden, hebben we kunnen voorkomen dat er een uitbraak was over heel Koksijde. Onze gemeente telt de oudste bevolking van het land. We sluiten nu dit hoofdstuk van het asielcentrum af en richten al onze aandacht op het zomerseizoen.”