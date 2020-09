Appartementsgebouw in Zeelaan tijd lang ontruimd door gaslek Bart Boterman Koen Baten

23 september 2020

15u33 1 Koksijde In de Zeelaan in Koksijde is woensdag kort voor de middag een appartementsgebouw een tijd lang ontruimd door een gaslek.

Rond 11.50 uur werd de brandweer opgeroepen voor een indringende gasgeur in het gebouw. Bij aankomst werden meteen metingen uitgevoerd en die bleken positief. Er was dus wel degelijk gas aanwezig in het gebouw. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en startte een evacuatie. Alle bewoners moesten zich naar buiten begeven. Het gaslek werd uiteindelijk snel gedetecteerd: in het appartement in de kelderverdieping. Daar bleek een gasfornuis afgekoppeld maar de toevoer was slecht afgesloten waardoor wat gas ontsnapte. De brandweer had het lek meteen onder controle en maakte de toevoer dicht. Na minder dan een kwartier mochten de bewoners weer naar binnen.