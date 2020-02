Apotheek ‘t Baaltje krijgt inbrekers over de vloer Bart Boterman

20 februari 2020

14u15 0 Koksijde In de Strandlaan in Sint-Idesbald is woensdagnacht ingebroken in apotheek ’t Baaltje. Inbrekers verbrijzelden het glas van de schuifdeur en namen het geld uit de kassa mee.

“Toen ik donderdagmorgen bij de apotheek aankwam, zag ik hoe het glas van de toegangsdeur verbrijzeld was. Snel werd duidelijk dat er inbrekers binnen waren geweest. Ik belde meteen de politie”, vertelt Frank Mestdagh, al 7 jaar gerant van de zaak. “In de kassa zat zo’n 600 euro startgeld en dat is gestolen. Voorts is er enkel schade aan de toegangsdeur. Wellicht zijn de inbrekers slechts luttele momenten binnen geweest”, aldus de gerant.

De politie deed de nodige vaststellingen en is volop bezig met een onderzoek. Ook het labo kwam voor een sporenonderzoek. De apotheek ging donderdag met enkele uren vertraging open. “Een herstelteam komt in de namiddag de deur nog herstellen. De klanten zullen niets merken van de inbraak”, besluit Frank Mestdagh. Hij roept getuigen van de inbraak op om zich melden bij de lokale politie Westkust.