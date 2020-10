Anja is nieuwe directeur van De Rozenkrans waar kinderen met een beperking zich thuis voelen Gudrun Steen

09 oktober 2020

09u45 0 Koksijde Anja Deceuninck (44) uit Oudenburg volgt David Casteleyn op als directeur van het Vrij Orthopedagogisch Centrum (voc) De Rozenkrans in Oostduinkerke. Ze was al 17 jaar de rechterhand van de vroegere directeur en kent dus de pedagogische werking.

Bij De Rozenkrans verblijven een 120-tal kinderen en jongeren met een beperking. De hoofdvestiging is in Oostduinkerke maar er zijn ook vertakkingen in Westende en Koksijde-Dorp. In de dagopvang zijn er 55 kinderen en jongeren. “Door corona is de 100ste verjaardag van De Rozenkrans uitgesteld naar 2022”, zegt Anja. “Een belangrijk project is de renovatie van onze site. We denken aan een verdere uitbreiding van het verblijf van de leefgroepswerking, een nieuw administratief centrum, een nieuwe keuken, wasserij enzovoort.”

Anja studeerde orthopedagogiek aan de KU Leuven en ging vervolgens aan de slag in het UZ Sint-Rafaël in Leuven waar ze werkte in het revalidatiecentrum voor gehoor en spraak. In 2002 verhuisde ze opnieuw naar West-Vlaanderen.