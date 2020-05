Amazone (35) valt met paard, beest loopt in paniek weg en wordt pas 16 uur later teruggevonden door wandelaars Bart Boterman

18 mei 2020

17u00 2 Koksijde Het paard van Hylke Castelain (35) uit Oostduinkerke was liefst 16 uur vermist nadat het zondagavond op hol sloeg tijdens een wandeling op het strand en struikelde. Hylke kwam onder haar viervoeter terecht en raakte lichtgewond. Ze zag haar paard nog in de duinen rennen. De politie Westkust en buurtbewoners hielpen massaal zoeken, maar lang leek het erop dat de zevenjarige ruin New Star vermist zou blijven. Tot maandagmiddag. Getuigen gingen zelf nog eens zoeken en vonden het dier in een put, overgroeid met takken struiken. Het paard kon er niet op eigen houtje uitraken.

Hylke Castelain uit Oostduinkerke is een ervaren amazone en bestuurslid van de Westhoekruiters. Wekelijks gaat ze wandelen over het strand in Oostduinkerke met haar paard New Star, een gigantische ruin van liefst 1.8 meter hoog. Ze galoppeerde zondagavond langs de waterlijn van Sint-André tot aan surfclub Windekind. “Rond 20 uur, ter hoogte van de Cottagelaan, struikelde mijn paard wegens een stukje drijfzand. Ik viel en kreeg mijn paard over me heen. Mijn hoofddeksel was gebroken en op mijn ribbenkast staat een hoefafdruk. Ik zag New Star nog in de duinen rennen en dacht op dat moment dat ik mijn paard wel snel zou terugvinden”, getuigt Hylke.

Urenlang gezocht zonder resultaat

Twee wandelaars zagen Hylke achter haar paard rennen en hielpen zoeken. “Ik verwittigde ook de politie, want New Star was nergens meer te zien. Verschillende patrouilles hebben uren gezocht. Ook het droneteam hielp mee met de warmtecamera, maar tevergeefs. Ik was nog doorweekt door het zeewater en had het ijskoud, dus besloot ik me te gaan douchen. Daarna ben ik samen met een vriend nog een uur gaan lang zoeken met behulp van zaklampen. Ook dat leverde niets op. Ten einde raad ging ik om 2 uur ’s nachts huiswaarts. Ik kon amper slapen en ben maandagmorgen teruggekeerd. Maar ook toen bleven mijn zoektochten zonder resultaat. Het was evenwel hartverwarmend om te zien hoe andere mensen aan het zoeken waren naar mijn paard”, gaat Hylke verder.

Ik ben ontzettend blij dat mijn paard is teruggevonden en gered. Mijn grote dank gaat uit naar de politie, brandweer, alle mensen die hielpen zoeken en in het bijzonder Jan-Pieter en Stefanie Hylke Castelain

Opsporingsbericht

Ze had immers een opsporingsbericht geplaatst op Facebook en dat werd intussen al honderden keren gedeeld. Verschillende mensen besloten te gaan wandelen in de buurt van de Cottagelaan, eigenlijk natuurgebied. Ook Jan-Pieter en Stefanie, die New Star zondagavond richting de duinen zagen rennen met Hylke erachteraan, hadden het Facebookbericht gezien. “We besloten maandagvoormiddag opnieuw te gaan wandelen en uit te kijken naar het paard. Na een uurtje zoeken, vonden we verse hoefsporen. We begaven ons van het wandelpad en zagen vijftig meter verder plots een gat in het struikgewas. We konden het paard niet zien, maar we besloten te gaan kijken. En dan zagen we het dier zitten. Het kon op eigen houtje niet meer weg uit de put door dichte begroeiing van de bomen en de takken. We zijn enorm blij dat we dit verhaal tot een goed einde hebben gebracht”, vertellen ze.

Brandweer bevrijdt het dier

Jan-Pieter en Stefanie verwittigden Hylke, die bij aankomst de brandweer en politie belde. Na een half uur was het paard bevrijd dankzij de hulp van de brandweer van Oostduinkerke, die de takken en struiken wegnam. “New Star was ongedeerd, maar volgens de dierenarts een beetje gedehydrateerd. Ik ben ontzettend blij dat mijn paard is teruggevonden en gered. Mijn grote dank gaat uit naar de politie, brandweer, alle mensen die hielpen zoeken en in het bijzonder Jan-Pieter en Stefanie", zegt Hylke nog. “Voorts wil ik nog wijzen op het belang van een tok (een hoofddeksel om paard te rijden, red.). Als ik geen tok had gedragen, was ik er wellicht niet meer”, besluit ze.