Altijd al eens een strandcabine willen beschilderen? Dit is je kans GUS

08 januari 2020

11u06 0 Koksijde Koksijde zoekt kunstenaars die willen meedoen aan de openluchttentoonstelling Cabin Art in Sint-Idesbald. Inschrijven kan tot eind februari bij de cultuurdienst. Die andere expo aan zee Getij-Dingen gaat om veiligheidsredenen niet door.

Recent nog lanceerden we een oproep voor het kunstproject Getij-Dingen dat in 2021 zou plaatsvinden. Vandaag is gebleken dat de strandpalen waaraan de kunst zal hangen niet veilig genoeg meer zijn. Er zijn te weinig palen in goede staat vandaar dat die tentoonstelling wordt afgelast laten ze bij de cultuurdienst weten.

Cabin Art op het strand van Sint-Idesbald gaat dit jaar wel door van zaterdag 9 mei tot zondag 13 september. Het thema is ‘dak’. Een dak boven je hoofd of een dak op de wereld; het is aan de kunstenaar om er creatief mee om te springen. Ook de nieuwe voorjaarsexpo in het kunstencentrum Ten Bogaerde rond de Oostenrijkse kunstenaar Oswald Oberhuber kan dienen als inspiratiebron. Geïnteresseerden mailen een korte voorstelling van hun idee voor 1 maart naar cultuur@koksijde.be. Stop er ook een aantal referenties bij. Ben je geselecteerd? Dan mag je jouw werk rechtstreeks op een strandcabine aanbrengen.

Info: www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed