Al 28 teams voor Levensloop, maar je kan je nog inschrijven GUS

22 mei 2019

13u33 2 Koksijde Nog tot na dit weekend kan je je inschrijven voor Levensloop, dat op 1 en 2 juni plaatsvindt op het sportpark in Koksijde.

Er zijn nu al 28 teams ingeschreven, ofwel 636 deelnemers. Daarnaast registreerden 93 vechters zich. Dat zijn mensen die kanker hebben overwonnen of er nog steeds voor in behandeling zijn. Zij zijn tijdens de openingsceremonie op 1 juni om 15 uur de eregasten. De teller staat op 52.072 euro, maar dat bedrag zal nog een flink stuk de hoogte ingaan. Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker om fondsen te werven voor wetenschappelijk kankeronderzoek.

In Koksijde is het recreatieve wandel- en loopevenement al aan zijn zesde editie toe. Teams zetten zich 24 uur lang in en de organisatoren zorgen voor leuke animatie. De Harmonie van de Brandweer zal Levensloop zaterdag 1 juni om 15 uur openen. Tijdens de kaarsenceremonie om 22 uur vindt een herdenking plaats. Je kan trouwens een kaarsenzakje kopen voor vijf euro via de website van Levensloop. Doorlopend zijn er optredens. Zondag 2 juni om 15 uur sluit Jong El Fuerte het evenement af en wordt de cheque overhandigd. Deelnemen kan voor 10 euro per persoon. Ook wie niet meedoet kan steunen. Check www.levensloop.be of mail naar koksijde@levensloop.be.