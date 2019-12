Al 15.000 mensen bezochten de expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’. Dat verdient een kunstwerk GUS

12 december 2019

11u10 0 Koksijde Denise Van Craen (72 en Roger Merckx (72) uit Mechelen waren de 15.000 ste bezoekers van de expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ die nog tot en met 5 januari loopt in het abdijmuseum Ten Duinen. De tentoonstelling toont onder meer een geschonken kunstwerk van Rob Buelens.

‘Bouwen voor de eeuwigheid’ werd op 22 juni van dit jaar geopend. Met 15.000 bezoekers op de teller spreekt Koksijde nu al van een toptentoonstelling. Tijdens de expo ontdek je de verschillende bouwtechnieken met de maquette van de Koksijdse abdij in Lego als aantrekkingspunt. Het Abdijmuseum valt sinds september, samen met het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke, onder de Museumpas. Daarmee kan je voor 50 euro een jaar lang naar 165 musea in België.

Pronkstuk

De tentoonstelling loopt nog tot het einde van de kerstvakantie. De vriendenkring van het museum schonk het kunstwerk ‘Beset by stone’ van Rob Buelens (30) aan Ten Duinen. Een aantal van Buelens werken zijn te zien tijdens ‘Bouwen voor de eeuwigheid’. Typerend voor zijn werk zijn de houten maquettes met piepkleine mannetjes uit ijzerdraad. ‘Beset by stone’ krijgt een permanente plaats in het museum. “We lieten speciaal een kunstwerk maken om het te schenken aan het museum”, zegt Francine Lefèvre van de vriendenkring Familiares de Dunis. Buelens maakte het kunstwerk begin dit jaar in vier maanden tijd. “Ik toon een gemeenschap die zich niet bewust is van het gevaar. Dat gevaar stel ik voor door een spinachtig wezen.”

Info: www.tenduinen.be.