Al 140 corona-pv’s in minder dan week aan Westkust: “Jongeren zonder mondmasker vallen zelfs de politie aan” Bart Boterman

06 augustus 2020

10u57 12 Koksijde De politie Westkust (Koksijde, De Panne en Nieuwpoort) heeft sinds vorige vrijdag al 140 corona-pv’s opgesteld. En da’s niet alleen voor wie weigert een mondmasker te dragen. “Dertien jongeren zijn betrapt tijdens een bijeenkomst in een appartement. Enkelen verstopten zich zelfs in bed, de badkamer of op toilet. Bij een ander incident werd onze patrouille zelfs aangevallen en verwond”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

“Laat het duidelijk zijn: de meeste inwoners en bezoekers van onze politiezone nemen de hier geldende mondmaskerplicht wel ter harte. We zijn hen daar dankbaar voor”, stelt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust. “Maar toch zijn er altijd mensen die de opgelegde regels flagrant negeren.” Een opmerkelijke inbreuk vond plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. De politie vernam dat een grote groep jongeren aan het feesten was in een appartement in de Albert I-laan in Oostduinkerke. “Onze patrouille trof al acht personen aan op het balkon, terwijl slechts een bubbel van vijf is toegelaten. Bij het betreden van het appartement bleek de rest zich te hebben verstopt. We troffen onder meer mensen aan in bed, in de badkamer en op het toilet. Allen kregen een proces-verbaal. Niemand bewaarde afstand", duidt Deburchgraeve.

Materiaal vernield

“Maar nog frappanter is een incident van vorig weekend, eveneens in Oostduinkerke. Vijf jongeren verlieten een horecazaak en weigerden een mondmasker op te zetten, nadat ze eerder al waren betrapt en op die verplichting werden gewezen. Ze scholden onze patrouille uit voor onder meer klootzakken en het kwam zelfs tot een handgemeen, waarbij onze mensen werden aangevallen en lichtgewond raakten. Ook materiaal van onze inspecteurs werd vernield", aldus Ine Deburchgraeve.

Horeca-uitbater drie keer betrapt

“Even laakbaar is het feit dat we nog steeds personeel van bepaalde horecazaken zien zonder mondmasker, hoewel dat over het hele land verplicht is. Wanneer ze onze patrouille zien, doen ze snel een mondmasker aan. Ook enkele horecazaken kregen dus al een proces-verbaal. Een zaak in De Panne is zelfs al tot drie keer toe betrapt, omdat de uitbater geen mondmasker droeg”, zegt de woordvoerster. Een andere horeca-uitbater uit De Panne belde dan weer zelf de politie toen een tiental klanten weigerde een mondmasker te dragen bij het betreden van de zaak. Ook zij kregen een proces-verbaal.

“En zo zijn er nog heel wat voorbeelden. Sinds vorige vrijdag hebben we al een 140-tal pv’s uitgeschreven voor overtredingen van coronamaatregelen: een honderdtal in het weekend en al een veertigtal sinds maandag. Intussen zijn de maatregelen overal gekend en gaan we meteen over tot verbaliseren. De tijd van sensibiliseren is al lang voorbij”, aldus Deburchgraeve.