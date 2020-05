Afspraak met een gemeentedienst? Stap dan de container binnen Gudrun Steen

18 mei 2020

13u56 0 Koksijde Aan de achterzijde van het gemeentehuis in De Panne staan momenteel vijf containers. Daar kan je op afspraak één van de gemeentemedewerkers spreken.

“We vinden de veiligheid van ons gemeentepersoneel bijzonder belangrijk”, onderlijnt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Daarom mogen onze medewerkers de inwoners niet langer in hun bureau in het gemeentehuis ontvangen. Daar kunnen we namelijk niet altijd de sociale afstand garanderen.”

De gemeentediensten van De Panne zijn uitsluitend op afspraak toegankelijk. Naast de containers die dienst doen als individuele gespreksruimtes heeft de gemeente ook looplijnen aangebracht in het gemeentehuis zelf. Elke bezoeker moet een mondmasker dragen. De zalen zijn zo ingericht dat de sociale afstand kan gerespecteerd worden. Het aantal vergaderingen blijft beperkt.