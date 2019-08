Abdijmuseum Ten Duinen presenteert week vol fun GUS

20 augustus 2019

08u41 0 Koksijde Na het feest in het museum zaterdag breit Ten Duinen in Koksijde een vervolg aan zijn activiteitenprogramma. Morgen woensdag bijvoorbeeld is er een optreden.

De folkband EmBRUN geeft woensdag een gratis concert om 20 uur. Nog morgen kunnen kinderen van negen tot twaalf jaar lopen op geschiedenis. Ze ontdekken eerst de tegelcollectie van het museum en nadien kunnen ze zelf een fantasietegel maken in het creatief atelier. De expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ is ook een aanrader voor kinderen. Er staat een grote Lego maquette waaraan een zoekopdracht is verbonden. Bedoeling is dat kinderen tot twaalf jaar de schatkist vinden. De zoektocht zit inbegrepen in de prijs van een museumticket. Er is ook een gezinsboekje verbonden aan de expo. Woensdag 28 augustus is er voor kinderen van vier tot zes jaar de rondleiding ‘Pluis in het museum’ en voor zij van zeven tot twaalf jaar ‘zandlopers’. Beleving staat voorop. Ook voor volwassenen zijn er rondleidingen. Info: www.tenduinen.be.