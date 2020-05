Aannemingen Vanlerberghe schenkt 400 mondmaskers aan politie Westkust Bart Boterman

10u02 0 Koksijde Aannemingen Vanlerberghe uit Diksmuide heeft maar liefst 400 mondmaskers van het type FFP2 geschonken aan de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort). De politie moet immers in veilige omstandigheden kunnen werken.

Korpschef Nicholas Paelinck nam deze lading mondmaskers dinsdag met veel plezier in ontvangst uit handen van zaakvoerder Hendrik Vanlerberghe. “Een optimale bescherming is immers onontbeerlijk bij delicate COVID-19 interventies. We willen de firma die ons een warm hart toedraagt, dan ook van harte bedanken voor hun steun aan onze medewerkers”, aldus Nicholas Paelinck.