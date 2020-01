98 bestuurders geflitst tijdens aangekondigde controle Bart Boterman

29 januari 2020

19u03 0 Koksijde Afgelopen maandag zijn 98 bestuurders geflitst in de politie Westkust. Dat terwijl de snelheidscontroles op sociale media aangekondigd waren.

In Koksijde werd er geflitst in de Polderstraat en in de Strandlaan, met respectievelijk 22 en 38 snelheidsovertreders. In de Panne stond de mobiele flitser opgesteld in de Veurnestraat, met 38 betrapte bestuurders tot gevolg. Dat bracht het totaal op 98. Overal bedroeg de maximum toegelaten snelheid 50 kilometer per uur. De snelheidsactie duurde zo'n 4.5 uur.