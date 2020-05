95 bestuurders geflitst, onder wie 26 in nieuwe fietsstraat Bart Boterman

19 mei 2020

14u27 0 Koksijde De politie Westkust heeft maandag 95 bestuurders geflitst tijdens een mobiele flitscontrole op drie verschillende locaties, namelijk in de Polderstraat in Oostduinkerke, de Veurnestraat in De Panne en de Pylyserlaan in Koksijde. Die laatste is een fietsstraat waar zone 30 geldt.

De Polderstraat spande de kroon met 35 snelheidsovertreders, gevolgd door de Veurnestraat met 34 overtreders. Telkens geldt de maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Pylyserlaan in Koksijde, die sinds enkele weken een fietsstraat is geworden, zijn 26 bestuurders geflitst.

“In een fietsstraat geldt de maximale snelheid van 30 kilometer per uur en fietsers hebben voorrang. Het is dus niet toegelaten om in te halen. De ploegen van politie Westkust controleerden eerst preventief in alle fietsstraten. Vanaf de start van de scholen, vrij recent dus, zijn we echter overgegaan tot repressieve controles”, duidt Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. Sommigen hebben het dus echter nog niet begrepen.