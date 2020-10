87 snelheidsovertreders betrapt in De Panne en Koksijde Bart Boterman

08 oktober 2020

10u53 0 Koksijde In de politiezone Westkust zijn dinsdag 87 snelheidsovertreders betrapt. Daar was de flitswagen een dag eerder dan de flitsmarathon actief.

Gedurende vijf uur werd gecontroleerd in de Veurnestraat in De Panne, de Polderstraat in Oostduinkerke en de Pylylserlaan in Koksijde. Respectievelijk 42, 28 en 17 bestuurders respecteerden de maximale toegelaten snelheden niet, met een totaal van 87. In de Veurnestraat en de Polderstraat bedraagt de maximaal toegelaten snelheid 50 kilometer per uur, in de Pylyserlaan is dat 30, aangezien het om een fietsstraat gaat.