85 hardrijders betrapt op woensdag Bart Boterman

13 juni 2019

10u45 0 Koksijde De politie Westkust heeft woensdag 85 snelheidsovertreders betrapt tijdens vijf uur durende controles.

De flitswagen stond beurtelings opgesteld in de Pylyserlaan in Koksijde, de Leopold II-laan in Oostduinkerke en de Veurnestraat in de Panne. Telkens geldt er een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Volgens de politie waren er 9 snelheidsovertreders in de Pylyserlaan, 37 zware voeten in de Leopold II-Laan en 39 hardrijders in de Veurnestraat. Dat bracht het totaal op 85.