8 maanden cel voor pizzeria-uitbater die klant en buurman van nachtwinkel zwaar toetakelt Bart Boterman

11 september 2020

11u43 0 Koksijde De uitbater van een pizzeria aan de Koninklijke Baan in Koksijde is veroordeeld tot 8 maanden cel, 800 euro boete en het betalen van 2.000 euro schadevergoeding voor zware slagen en verwondingen, zowel aan een klant als een nachtwinkeluitbater naast de deur. Daar stal hij ook allerhande koopwaar. De rechtbank tilde naar eigen zeggen erg zwaar aan de agressieve houding van de pizzeria-uitbater.

Het eerste incident deed zich voor op 27 oktober vorig jaar. “Mijn cliënt kwam binnen en vroeg om een pita, maar de zaak was toen recent veranderd van pitabar naar pizzeria. Dat hij een pita vroeg, raakte een gevoelige snaar. Uit het niets werd mijn cliënt aangevallen en een kwartier lang kreeg hij vuistslagen te verwerken in zijn gezicht. De foto’s in het strafdossier spreken boekdelen. Mijn cliënt werd compleet in shock en zwaar toegetakeld naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn neus bleek gebroken en zijn achterhoofd werd meermaals tegen de grond gebonkt. Zijn gezicht was niet meer te herkennen. De artsen zeiden dat hij veel geluk heeft gehad en het nog veel erger kon”, pleitte de advocaat van het slachtoffer.

Meubilair verbouwd

Er waren ook camerabeelden beschikbaar. Volgens het Openbaar Ministerie stonden de handen van de dader zelfs paars door de slagen, wat een indruk geeft over de ernst. De advocaat van de pizzeria-uitbater vond echter dat er sprake was van uitlokking. “De klant vroeg een pita en begon de zaak volledig te verbouwen toen hij te horen kreeg dat er geen pita meer te verkrijgen was. Dat is een heel ander verhaal. Maar het klopt, mijn cliënt had zich moeten beheersen. Hij kon het niet aanzien hoe zijn nieuw meubilair werd verbouwd”, klonk het verweer.

2.000 euro geleend

Het tweede incident deed zich slechts enkele weken later voor, op 14 november. Initieel kon de Turkse pizzeria-uitbater nochtans goed opschieten met de Pakistaanse buurman van de nachtwinkel naast de deur. Maar de nachtwinkeluitbater had 2.000 euro geleend en dat nog niet teruggegeven. Volgens het Openbaar Ministerie brak de pizzeria-uitbater dan maar binnen in de nachtwinkel tijdens een sluitingsdag en ontvreemdde hij allerhande koopwaar zoals sterke drank en sigaretten, net als de kassa en een kluis met 15.000 euro. “Hij beschouwde het als een soort borgstelling.”

Hij heeft achteraf moeten verhuizen naar Brugge uit schrik. Hij lijdt nu aan het posttraumatisch stresssyndroom en ziet enorm af onder de gebeurtenissen van toen Raadsman van de nachtwinkeluitbater

Daags nadien, toen de nachtwinkeluitbater verhaal kwam halen, werd de man eveneens zwaar toegetakeld. De nachtwinkeluitbater kreeg vuistslagen in het gezicht en werd met zijn hoofd tegen de vitrine van de pizzeria gegooid. Ook hij belandde eveneens in het ziekenhuis. “En hij heeft achteraf moeten verhuizen naar Brugge uit schrik. Hij lijdt nu aan het posttraumatisch stresssyndroom en ziet enorm af onder de gebeurtenissen van toen. Hij eist naast een vergoeding voor de ziekenhuiskosten, de inhoud van de kluis en kassa, ook een contactverbod”, aldus de raadsman van de nachtwinkeluitbater, die ook het eerste slachtoffer vertegenwoordigde.

De advocaat van de pizzeria-uitbater betwistte de slagen niet, maar wel de diefstal van de kluis. Voor dat laatste kreeg hij eerder ook de vrijspraak. Voor de slagen en verwondingen de diefstal van sterke drank, sigaretten en kassa-inhoud werd hij wel veroordeeld. Acht maanden effectieve celstraf, 800 euro boete, en het betalen van in totaal 2.000 euro schadevergoeding en nog eens 1.800 euro rechtplegingsvergoedingen is het verdict.