75-jarige vrouw zwaargewond na fout inhaalmanoeuvre van pick-upbestuurder Jelle Houwen

25 mei 2019

11u24 7

Een 75-jarige vrouw uit Antwerpen raakte vrijdagnacht zwaargewond bij een verkeersongeval in Koksijde. In de Ten Bogaerdelaan kwam drie wagens met elkaar in botsing door een fout gelopen inhaalmanoeuvre. Wat er precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. De 25-jarige T.V. uit Koksijde reed met zijn zware pick-up in de richting van Veurne toen het net na de wegenwerken verkeerd liep. Allicht gebeurde dat bij een dubbel inhaalmanoeuvre. De zware pick-up reed achteraan in op de Citroën van de 75-jarige B.E. uit Antwerpen. Ook een derde wagen deelde nog in de brokken. Zowel de pick-up als de Citroën gingen na de klap aan het tollen, belandden door een haagje naast de weg, over het fietspad, en eindigden in een veld. Na het ongeval werden de brandweer, de politie en een MUG-dienst opgeroepen. B.E. moest zat niet gekneld maar moest met behulp van de brandweer uit haar zwaar beschadigde wagen gehaald worden. Zij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. T.V. raakte lichtgewond. Door het ongeval was de Ten Bogaerdelaan lange tijd versperd voor het verkeer.